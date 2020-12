TV3 Grupp omandas järgmiseks neljaks aastaks WRC-sarja ülekandeõigused

„On suur rõõm, et just TV3 Grupi kanalid toovad järgmisel neljal aastal eestlaste koju kõige põnevamad rallihetked,“ ütles TV3 Eesti Grupi tegevjuht Signe Suur. „Eriti hea meel on selle üle, et tänu TV3, TV6, TV3 Sport ja Go3 kanalite ülekannetele saavad Eesti rallisõbrad kaasa elada ka meie rallikangelastele Ott Tänakule ja Martin Järveojale. Võib julgelt öelda, et just tänu neile on rallist saanud Eesti rahvussport,“ lisas Suur.

Alates jaanuarist on TV3 ja TV6 vaatajate ees eestikeelsete kommentaaridega otseülekanded igalt MM-sarja rallilt, sealhulgas ka pühapäevaselt punktikatselt, mis on ülekannetest atraktiivseim. Lisaks jõuab 2021 WRC hooajast TV3 Sport kanalite vahendusel fännideni täiendavalt 60 tunni jagu otseülekandeid ning Rally Estonia täies ulatuses kõikides TV3 Grupi kanalites. Samuti näevad rallisõbrad iga võistluspäeva õhtul ülevaateid autoralli põnevamatest sündmustest nii rajalt kui ka raja kõrvalt. TV3 spordiportaalist sport.tv3.ee saab ülevaate värskest ametlikust uudismaterjalist, päeva tipphetkedest, kiiruskatsete tulemustest, üldseisudest ja kõigest muust olulisest; boonuseks Ott Tänaku sõidu põhjalikum jälgimine, intervjuud rallikangelastega ning efektne videomaterjal.

Esimesed otseülekanded jõuavad rallisõpradeni Monte Carlo rallilt 21.jaanuaril „Saint-Disdier à Corps“ kiiruskatselt, mis on ühtlasi 2021.aasta hooaja avakatse. TV3 Sport juhi Kalev Kruusi sõnul saab alles nüüd näha, milleks Ott Tänak ja Martin Järveoja Hyundai roolis tegelikult valmis on. „Usun, et nii Tänakule kui ka rallisõpradele sobis uudis, et tänaseks seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier otsustas kaasa sõita veel vähemalt ühe hooaja. Võib juhtuda, et duelli nende kahe mehe vahel näeme algaval hooajal üldse viimast korda. See, kas sellest paarist tuleb maailmameister, selgub üsna pea. Mehed ja masinad on juba täna testimas hooaja avaetapiks Monte Carlos,“ rääkis spordikommentaator Kruus. Autoralli maailmameister selgub hiljemalt novembriks, kui sarja viimane ehk 12.etapp sõidetakse Jaapani teedel. Kokku näitab TV3 Grupp tuleval hooajal otsepildis üle 125 kiiruskatse.