Türgis trimfeerinud Ogier: meil polnud enam ruumi eksimiseks

Kui Türgi eel oli prantslane Toyota sõitjast maas 40 silmaga, siis pärast rallit on Tänaku edu Ogier' ees 17 punkti. Ühtlasi oli tegu Ogier' esimese võiduga pärast märtsis toimunud Mehhiko rallit.

"Võit tuli meie jaoks väga õigel hetkel, sest hooaja lõppu silmas pidades polnud meil enam ruumi eksimiseks," rääkis kogenud prantslane. "Läksime rallile vastu teadmisega, et peame tooma ära suured punktid, et olla tiitlikonkurentsis. Sellega saime ka hakkama."

"Citröen oli usaldusväärne ja stabiilne - kaks komponenti, mis on sellistes ekstreemsetes oludes sõidetaval rallil väga olulised," jätkas Ogier.

Citröen võttis Türgist kaksikvõidu, kui teise koha sai prantslase järel Esapekka Lappi. "Ma olen väga õnnelik tiimi üle selle võidu puhul," lisas Ogier. "See parandas meie seisu MM-tiitli arvestuses ning annab meile hooaja lõpuspurdiks motivatsiooni juurde. Me ei saa unustada, mis on meie lõppeesmärk ja teame, et peame selle nimel palju tööd veel tegema."

Hooaja lõpuni on jäänud veel kolm etappi. MM-sari jätkub 3. - 6. oktoobrini sõidetava Walesi ralliga.