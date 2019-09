Türgis suurepärast kiirust näidanud Esapekka Lappi: me pole veel valmis

"Täna pidage pidu ja olge õnnelikud, kuid ärge unustage raskeid aegu," meenutas Lappi, et veel augusti lõpus Saksamaa rallil läks Citroënil väga kehvasti.

"Me pole veel valmis. Näiteks on meil asfaldil palju tööd teha. Ja kindlasti ka Walesi ralli nimel. Meie auto töötab hästi siis, kui haarduvust on palju. Ja siin Türgis oli seda," rääkis Lappi, vahendab Rallit.fi.

Walesi kruusaralli algab juba kahe nädala pärast, kuid sealsed tingimused on väga erinevad Soome ja Türgi kruusarallidest. Teatavasti läks ka Soomes Lappil väga hästi ning ta saavutas teise koha.

"Meie masin ei käitu libedal teel väga kummaliselt, aga Walesi teed on väga libedad. Kindlasti seisab meil kõva töö ees," lisas Lappi, kes sai mullu Toyotaga sõites Walesis kolmanda koha.