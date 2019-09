"Ilma tänasel esimesel katsel juhtunud rehvipurunemiseta oleksin veelgio kõrgemal. See oli kummaline, sest katse raskeim osa oli juba ära olnud. Aga pärast seda oli kõik korras," ütles Citroeni esipiloot.

"Pikim katse (üle 38 km - toim.) oli hea, aga see on väga väljakutsuv. Katse keskel valitsevad väga karmid olud. Arvan, et oleme kõik katsete teiste läbimiste osas pisut mures mures, sest asi läheb loteriiks," viitas Ogier ohtlikele kividele, mis autosid varitsevad.

Türgi ralli viies katse algab kell 14.17.