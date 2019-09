Türgi rallil tekkisid rahalised probleemid

Türgi naasis pärast kaheksa aastat kestnud pausi MM-kalendrisse mullu, aga väidetavalt on korraldajatel tekkinud rahalised raskused. Seetõttu on rahvusvaheline autoliit FIA raskustes - kui algselt tuli kalendrist välja visata Korsika ja Saksamaa etapid, siis nüüd on vaja varuplaani.

Eelmisel nädalal lõppenud Saksamaa etapp osutus meeldivalt publikurohkeks ja nii on FIA-l motivatsiooni see ralli kavasse jätta. Pealegi on tegu ainsa Kesk-Euroopas peetava MM-etapiga.

Kui türklased saavad rahaasjad korda, on väike eelis endiselt siiski neil.

2020. aasta kalendri üldine iseloom on juba mõnda aega selge: lisanduvad Keenia ja Jaapani etapid ning kokku peetakse 14 osavõistlust.

Tänavu toimub Türgi ralli 12.-15. septembrini.