Türgi ralli päevakommentaar: mis juhtus Tänakuga?

Nagu kruusarallidel ikka, tähendab esimesel päeval esimesena startimine itku ja viletsust, sest rivaalidele tuleb puhastada teed. Mida tagapool, seda parem. Ent Türgis astub mängu teinegi faktor – tolm, mida autod õhku tõstavad ja mis hõljuma jääb.

MM-sarja liider Sebastien Ogier kasutas oma võimalused briljantselt ära, võitis Türgis reedese päeva kahest kiiruskatsest teise ning asub kokkuvõttes kolmandal kohal.

Ent mis juhus Ott Tänakuga? Esimesel kiiruskatsel oli ta paremat stardipositsiooni omanud tiimikaaslaste Thierry Neuville’i ja Sebastien Loebi järel kolmas, aga siis...

Teisel, lühikesel 11-kilomeetrisel katsel ei suutnud Tänak edestada ühtki tõsiseltvõetavat rallimeest ning kaotas Ogier’le 5,1 sekundit. „Tolm pakub kindlasti palju kõneainet. Teadsime, et see juhtub. Ma ei tea, mida need inimesed mõtlevad. Pettumus,” kuulutas Tänak katse finišis.

Tolm jah, aga millegipärast ei häirinud see nõnda palju teisi – ei kollanokka Kalle Rovanperä, vanameistrit Sebastien Loebi ega M-Spordi sõitjaid, kes pole saanud autot arendada ja testida.

Laupäeval läheb Tänak teele neljandana ehk mingil määral lükatakse talle teed siiski lahti. Paraku saadakse tolm kontrolli alla, sest erinevalt tänasest, on startide vahe neli minutit. Seega ei jää Tänakul muud üle kui gaasipedaal põhja suruda, sest ääretult nadi oleks hooaja lõpus tunnistada, et meistritiitel kadus Türgi reedesesse tolmu, mis teisi nii hullult ei häirinud.

Muide, kui Tänak hullu panema hakkab, siis pole talle vastast.

Go Ott!