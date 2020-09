Türgi ralli katkestama pidanud Ogier: ma ei tea siiani, mis juhtus

"Ma ei tea, mis täpselt juhtus. Igatahes hakkas auto võimsust kaotama ja kahjuks ei saanud me enam edasi sõita. Teame, et Türgi ralli on loterii ja kindlasti ei valinud me õigeid numbreid. Ma ei saa sinna midagi parata. Mootorispordis juhtub selliseid asju. Peame aktsepteerima, et õnn polnud meie poolel," võttis Ogier Toyota pressiteates Türgi ralli kokku.

Tänasel esimesel katsel pidi Ogier sarnaselt paljudele konkurentidele katse keskel rehvi vahetama.

"Nagu arvasime, oli esimene katse väga raske. Igal pool olid kivid ja augud. Lisaks oli palju tolmu. Me ei näinud eriti, kuhu sõidame. Pidime peatuma ja rehvi vahetama," lausus ta.

MM-sarja üldarvetuses langes Ogier 79 punktiga teiseks, liidriks asus tema tiimikaaslane Elfyn Evans 97 punktiga. Ott Tänak (Hyundai) ja Kalle Rovanperä (Toyota) on 70 punktiga kolmas-neljas.