Tuntud ralliportaal: Sebastien Ogier' uus leping on vaid aja küsimus

Teatavasti avaldas Ogier mullu, et tänavune hooaeg jääb tema jaoks viimaseks. Koroonaviiruse pandeemia tõttu pea peale pööratud hooaeg on pannud aga prantslase ümber mõtlema.

Toyota võistkonna pealik Tommi Mäkinen sõnas hiljuti Soome meediale, et Ogier on avaldanud soovi karjääri pikendada ühe aasta võrra. DirtFishi andmetel pole leping veel ametlik, kuid tegu on veel vaid vormistamise küsimusega.

"Oleme arutanud asja ning ta ütles, et soovib meiega ühe aasta võrra veel jätkata," rääkis neljakordne maailmameister DirtFishile. "Loomulikult pole meil selle vastu midagi. Ta on üks parimaid sõitjaid, kes meil eales olnud on ning ta on ka noorematele rallimeestele väga hea õpetaja. Mõistagi tahame teda alles hoida. Ka Jaapanis olevad juhid tunnevad sama."

Ogier kinnitas ise juba juunis prantslaste väljaandele AUTOHebdo, et soovib karjääri jätkata. "Tänavune aasta on olnud keeruline, seega plaanin ühe hooaja veel teha. See pole veel täielikult paigas, aga oleme hakanud sellest tiimiga rääkima," sõnas kuuekordne maailmameister.

Ogier' jätkamise korral jääks Toyota koosseis uueks hooajaks samaks. Nii Elfyn Evansil, Kalle Rovanperäl kui ka Takamoto Katsutal on Jaapani võistkonnaga kehtiv leping järgmise aasta lõpuni.