Tuntud ralliajakirjanik: Tänaku tasemele jõudmiseks peavad konkurendid juba riske võtma

Lisaks Lappile oli Clark rahul Hyundai meeste Andreas Mikkelseni ja Craig Breeni esitustega. Esimene suutis viimasel päeval hoida kuuekordse maailmameistri Sebastien Ogier' enda selja taga, iirlane tõestas juba Hyundaiga tehtud debüütrallil, et on uue masinaga kohanenud. Clark oli kindel, et Breeni näeb see hooaeg veel stardis.

Enim kiidusõnu jagus ajakirjanikul aga Tänaku jaoks, kes triumfeeris Soomes teist aastat järjest ja kasvatas MM-sarjas edu Ogier' ja Thierry Neuville'i ees. "Tänakust on saanud üks kõike märkimisväärsemaid sõitjaid üldse. Ta suutis teepuhastaja rollis end võidukonkurentsis hoida ning laupäeval tõusis liidriks ja pühapäeval juba kontrollis rallit."

"Mulle avaldas muljet eestlase üldine olek," jätkas Clark. "Ta polnud kordagi piiri peal ning ei tekkinud ohtu, et Tänak võiks nüüd välja sõita. Teiste sõitjate jaoks peaks see olema hirmuäratav."

"Ütlesin juba hooaja alguses, et kui jätta välja Monte Carlo etapp, mis on Ogier' ralli, võib Tänak võita vabalt iga järgmise sõidu, kui Toyotal probleeme ei teki. Küsimärgid jäävad üles Toyota vastupidavuse osas, aga on selge, et meeskond töötab kõvasti, et vigu vältida."

"Tänak on teistest taseme võrra veidi üle ja selleks, et talle järgi jõuda, peavad konkurendid juba riske võtma. Minu silmis on ta selge favoriit tänavusele MM-tiitlile," lisas Clark.

