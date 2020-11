Tuntud ralliajakirjanik kardab, et WRC-sari on kuristiku äärel

Clarki mure peapõhjuseks on WRC-sarja üleminek hübriidautodele, mis leiab aset 2022. aastal. Kuna koroonapandeemia on pannud autotootjad väga keerulisse seisu, tuleks tema sõnul suurt reformi edasi lükata.

"Minu esialgset elevust hübriidautode suhtes ajendas pisut naiivne usk, et need reeglimuudatused toovad meie spordiala juurde suurema arvu autotootjaid. Üsna tähelepanuväärne on see, et kui uute reeglite väljatöötamisse oli esialgu kaasatud neli tootjat, siis nüüd seisame silmitsi reaalse võimalusega, et 2022. aasta jaanuaris Monte Carlo avaetapil on stardis vaid kaks tehasemeeskonda," kirjutab Clark ralliportaalis DirtFish.

Clarki sõnul tuleks rohkem kuulata Hyundai bossi Adamot, kes pole olukorraga sugugi rahul.

"Need uued reeglid sõnastati ja lepiti kokku ajal, mil me kõik saime üksteist kasvõi Adamo kallistustega tervitada. Sel ajal oli Corona lihtsalt Mehhiko õlu. Kuidas me saame läbi suruda reegleid, mis loodi turu jaoks, millel on praeguse turuga väga vähe ühist?" küsib ralliajakirjanik.

Clarki arvates on oluline, et WRC-sari käituks nagu teised mootorispordisarjad ehk hakkaks oma uuendusi vaikselt külmutama.

"WRC hakkab oma hoolimatu lähenemisega end üha enam isoleerima. Absoluutselt mitte keegi ei tea täna, milline näeb autoturg välja aasta pärast. Kuid me teame, et ühelgi tootjal pole olukord lihtne ja turundusjuhid hakkavad üha enam investeerima ainult nendesse tegevustesse, mis reaalset tulu toovad," lisab Clark.

"Tõenäosus on väga suur, et vaid kaks autotootjat arendavad 2022. aasta masinaid. Vahest on natuke dramaatiline öelda, et maailm on teelahkmel, kuid pole liiga dramaatiline öelda, et WRC on teelahkmel," lõpetab Clark oma arvamusloo.

Mootorispordimaailmas arvatakse aina enam, et Hyundai ei hakkagi uute ralliautode arendamisega vaeva nägema ja ees ootab nende WRC-st lahkumine. Seni on Rahvusvahelisele autoliidule (FIA) hübriidautode kohta jah-sõna öelnud vaid Toyota ja M-Sport.