Tuntud ralliajakirjanik astus Tänaku kaitseks välja

Antud teema kerkis viimati päevakorda Sardiinia rallil, kus Tänak avapäeval tehniliste probleemidega maadles. Mäletatavasti sõnas Tänak lühidalt esimese kiiruskatse järel, et kõik on korras, kuid järgmistel katsetel ta reede hommikul enam kommentaare ei jaganud.

"Esimesel päeval enda Hyundai masina ukse mitte avamine oli osade inimeste jaoks näide eestlase kasvavast ülbusest, aga mina ei ole selles kindel," kirjutas Evans DirtFishi veergudel. "Usaldage mind, ma olen olnud sellises situatsioonis, kus ta pöörab selja ja jalutab minema, ehkki minu arust oli tegu täiesti mõistliku küsimusega."

"Mida me aga tahame? Kas tahame konveierilindilt automaatseid vastuseid tavalistele küsimustele? Või soovime hoopis sõitjad, kes on särtsakad? Mina valiksin selle teise," lisas Evans.

Evans võrdles eestlast legendaarse Petter Solbergiga, kes on tuntud oma jutukuse poolest. "Kas tahame, et kõik sõitjad oleksid nagu Solberg? Ei taha. WRC vajab värvi, kuid Tänaku-sugused piloodid suudavad sama pakkuda nagu Solberg. Tema kehakeel, näoilmed ja emotsioonid räägivad sama palju kui teised sõitjad. Kui mitte isegi rohkem."

Seejärel meenutas Evans tunamullust Walesi rallit, kus Tänak pidi ootamatult katkestama. "Tänak jalutas masinast eemale ja heitis tee äärde pikali. See on palju kõnekam kui mõttetu ühelauseline vastus hüpete ja maandumiste kohta."

"Tänak tuleb tööle selleks, et ikkagi tööd teha. Tema töö on sõita kiiresti, võita rallisid, sõita veelgi kiiremini ja veel kauem ning võita tiitleid. Pärast seda on tõesti üks osa tema tööst rääkida maailmale, kuidas ta seda tegi. Mitte kõik ei armasta igat osa enda tööst. Mis on selles ka halba? Kimi Räikkönenile pole see halba teinud."

"Tänak on privaatne inimene, kes ei lase teisi endale kergelt lähedale. Ärme unusta, kes oli tema mentor - Markko Märtin," sõnas Evans, lisades, et Märtinile meeldis samuti ajakirjanikega distantsi hoida. "Mul on olnud õnne nende mõlemaga hästi läbi saada. Aga see ei juhtunud üleöö."

"Ma ei ole Tänaku eest vabandaja. Ma lihtsalt saan aru, et kõik inimesed on erinevad," lisas Evans lõpetuseks.