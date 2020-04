Tunnustatud ralliajakirjanik: FIA otsus võib panna valusa põntsu Toyotale

Viimastel hooaegadel on Toyota tõestanud ennast kui WRC-sarja kiireima autona, mille kinnituseks toob Evans välja kõnekad faktid. Alates 2017. aasta algusest on MM-sarjas sõidetud 793 kiiruskatset, millest 40% on võitnud Toyota piloodid. "Võtke üks aasta sealt ära ning Toyota on ikka esimene. Alates 2018. aastast on läbitud 542 kiiruskatset ning 52-l protsendil neist on läinud kiireim aeg kirja Toyotale."

Teatavasti on ka tänavune hooaeg kulgenud Jaapani tiimi jaoks suurepäraselt. Sebastien Ogier'l ja Elfyn Evansil on üldarvestuses kaksikjuhtimine, lisaks hoiab 19-aastane Kalle Rovanperä neljandat kohta. Meeskondlikus arvestuses edestatakse Hyundaid 21 silmaga. Evansi hinnangul võib järgmisel hooajal aga olukord olla hoopis teine.

Nimelt plaanib Toyota juba järgmiseks hooajaks võtta kasutusele uue mudeli, mis kannab nime Toyota GR Yaris WRC. Seni pole aga Toyota saanud järgmise aasta masinat kruusal eriti testida ning vähemalt mai lõpuni kestva FIA piirangu tõttu Jaapani tiim ka lähiajal seda kindlasti teha ei saa. "GR Yaris WRC-ga tehti kiire test kruusal möödunud kuul Hispaanias, kuid pärast seda pole see enam sõitnud."

"On neid, kes räägivad, et Toyota testib oma masinat Jyväskylä ümbruses asuvatel kiiretel kruusateedel igapäevaselt. Olukord võib tõesti olla selline, kui Soome ralli läheneb, aga praegu pole nendest teedest kasu. Kui suurem osa Euroopast on saanud nautida kevadisi temperatuure, siis Soome on jäänud kinni talvistesse oludesse. Sellised tingimused pole Toyotale kuidagi kasulikud. Soome ralli jaoks on tee liiga külm ja Rootsi jaoks enamasti liiga soe."

Kui FIA kehtestatud keeld piirdub maikuuga, saaks Toyota oma uut masinat terve suve rahulikult testida. Milles on siis probleem?

"Võiks arvata, et juunis või juulis alustades jõuab auto jaanuariks valmiks saada. Nii see paraku pole," rääkis anonüümseks jäänud soovinud Toyotale lähedal seisav allikas DirtFishile. "Mina olen saanud aru, et Toyota töötab jätkuvalt erinevate autoosade arendamise peal. Neid osi on vaja üle vaadata, kohandada ning vajadusel ka ümber kujundada. Siin seisabki probleem: kui asjad liiguvad su enda kätest välja ning sa pead hakkama tellima osi uutelt varustajatelt, võib ees oodata palju jama."