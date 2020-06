Tunnustatud ralliajakirjanik avaldas WRC hooaja eeldatava kalendri, milles on koht ka Rally Estonial

Evansi andmetel jätkubki märtsi keskel pooleli jäänud hooaeg just Rally Estoniaga, mis peaks toimuma 4. - 6. septembrini. Seejärel jätkuks hooaeg Türgis, kuid küsimus on selles, kas seal kihutatakse 17. - 20. või 24. - 27. september.

Järgmisena oleks oktoobri alguses plaanis Belgias toimuv Ypresi ralli. See saab DirtFishi teatel toimuda ainult juhul, kui Türgi ralli puhul läheb käiku varasem variant.

Samas tähendaks Türgi ralli nädala võrra varasemaks toomine, et see toimub kõigest kaks nädalat pärast Rally Estoniat. "Me valmistame autod Eestis ette ning viime need sealt otse Türki. See poleks üldse probleem, tegime mullu Argentina ralli ajal Tšiili jaoks sama," rääkis üks WRC-ga seotud allikas .

Oktoobri keskpaigas jätkuks Evansi avaldatud kalendri kohaselt hooaeg Saksamaal (15. - 18. okt), kust liigutaks edasi Itaaliasse (29. - 1. november). WRC-sarja tänavusele hooajale pannakse punkt 19. - 22. novembrini toimuva Jaapani ralliga.

Viimaste teadete kohaselt peaks Rahvusvaheline Autospordiliit (FIA) saama tänavuse hooaja lõpliku kalendri paika 30. juunil.

David Evansi poolt välja pakutud MM-kalender:

4.- 6. september: Rally Estonia

24. - 27./17. - 20. september : Türgi ralli

2. - 4. oktoober: Ypresi ralli

15. - 18. oktoober: Saksamaa ralli

29. oktoober - 1. november: Itaalia ralli

19. - 22. november: Jaapani ralli