Tunnustatud portaal: MM-sarja võib tabada järjekordne tagasilöök

Rahvusvaheline Autospordiliit (FIA) avalikustas juuli alguses uuendatud WRC hooaja kalendri, mille kohaselt toimub Türgi ralli 24. - 27. septembrini. MM-etapist unistav Belgia Ypresi ralli on aga teatavasti palunud türklastel ralli ühe nädala võrra varasemaks tuua, et ka nende etapp mahuks WRC kalendrisse. Ralliportaali DirtFish teatel on lisaks suurürituse toimumisajale aga küsimärgi all, kas tänavune Türgi etapp üldse toimub. Otsus ralli saatuse kohta peaks saabuma käimasoleva nädalaga.

"Nii palju, kui aru saame, pole asi seotud koroonaviirusega, vaid etapi toetamisega," rääkis anonüümseks jäänud allikas DirtFishile. Türgi valitsus tegi WRC-sarjaga ralli korraldamise osas kolmeaastase lepingu, millest on praegu käimas just viimane aasta. Järgmiseks hooajaks ühtegi kokkulepet türklastel WRC-ga pole.

Kuigi Türgi ralli on vaid kahe kuu kaugusel, pole ürituse kodulehel jätkuvalt teavet tänavuse etapi kohta ning suurem osa informatsioonist on seotud mulluse üritusega. Ka pole korraldajad soovinud kommenteerida spekulatsioone etapi toimumise osas.

Juhul, kui Türgi MM-etapp tõesti ära jääb, peetakse selle peamisteks asendajateks Ypresi ja Horvaatia rallit.

MM-sarja hooaeg jätkub 4.-6. septembrini toimuva Rally Estoniaga.