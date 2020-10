Tulivihane Sebastien Ogier kirus FIA-t: autoralli on amatöörsport ja see jääb amatöörspordiks

Pärast koroonapausi on MM-rallidel stardijärjekord ümber pööratud kiiremini kui tavaliselt. Eestis tehti seda esimese täispika päeva poole peal, Türgis oli esimene päev aga väga lühike. Sardiinias on kõik vanaviisi, MM-sarjas teisel kohal olev Ogier pidi kõigile kuuele reedesele katsele teisena startima.

"See on täiesti naeruväärne. Ei midagi uut. Ralli on amatöörsport ja see jääb amatöörspordiks. MM-sarja ei suudeta professionaalselt korraldada," pahandas ta WRC All Live'i ülekandes pärast kuuendat katset.

Ogier läheb laupäevale vastu neljandalt kohalt. Liidrile Dani Sordole jääb ta alla 36 sekundiga.