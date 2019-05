Tšiili ralli testikatse võitnud Mikkelsen lubas kõrgesse mängu sekkuda: läheme Argentina edu kordama

"Argentina oli meie jaoks fantastiline tulemus, tunne oli peaaegu sama, nagu oleksime võitnud," sõnas Mikkelsen, vahendab Autosport.

"Kahtlemata tahan Tšiilis teha vähemalt sama hea tulemuse. Siinsed teed on tõeliselt kenad, väga huvitavad. Hommikune testikatse oli päris libe, kuid tulemuse üle olen õnnelik. Nüüd on huvitav jälgida, kuidas me seda uut rallit avastama hakkame," lisas Mikkelsen.

Norralasele järgnesid 6,45 km pikkusel testikatsel Ott Tänak (Toyota, +1 sekund), Jari-Matti Latvala (Toyota, +1,2) ja Thierry Neuville (Hyundai, +3,6).

Tšiili ralli esimene kiiruskatse algab täna Eesti aja järgi kell 15.00. Delfi toob kõik tähtsamad sündmused lugejateni otseblogi vahendusel.