Traditsioon jätkub: legendaarse Colin McRae vennapoeg planeerib rallidebüüti

McRae'de perekonna näol on tegemist tõelise rallidünastiaga. Juba Maxi vanaisa Jimmy McRae tuli rallis viiel korral Suurbritannia meistriks. Ka nooruki isa Alister on tuntud rallisõitja, kellel kirjas 78 MM-etappi.

Austraalias elav 15-aastane Max on teinud ilma juba kardispordis ning teeb järgmisel aastal kaasa ka Lääne-Austraalia F1000 sarjas. Rallidebüüdi loodab noor võidusõitja koos isa ja vanaisaga teha järgmise aasta oktoobris Šotimaal toimuval McRae Rally Challenge'il, millega tähistatakse nüüdseks meie seast lahkunud Colin McRae 1995. aasta MM-tiitli aastapäeva.

"Mul vedas väga, et õnnestus juba tänavu Walesis onu Colini mõne autoga kihutada," rääkis Max McRae WRC kodulehe vahendusel. "See oli väga lahe. See oli uskumatu võimalus - need autod olid fantastilised."

Ta sai testida nii Subaru Legacy RS-i kui ka Subaru Impreza WRC 97 masinat.

"Sellest tuleb üks tore päev," rääkis Maxi vanaisa Jimmy. "Peame Maxile leidma juuniorite masina, sest ilma temata me rallile minna ei saa. Auto ei tohi aga olla liiga võimas, sest ta ei saa isale häbi teha."

"Maxile pakub ralli väga huvi, aga tal on ees terve hooaeg vormel-1000 sarjas," rääkis Alister McRae. "Eks näis, kuidas tal minema hakkab. Meie talle lisapingeid peale ei pane, arvestades eriti rallispordi kulukust."