Toyotasse siirdunud Sebastien Ogier: ma pole erikohtlemist palunud

Teatavasti otsustas kogenud prantslane hooaja järel Citröenist lahkuda ning siirduda Jaapani autotootja ridadesse. Ogier' kõrval teevad uuel hooajal Toyotas kaasa 31-aastane britt Elfyn Evans ja debütant Kalle Rovanperä.

"Ma ei lähe uuele aastale vastu mõeldes sellele, kuidas tiimikaaslased mind aidata saaksid," rääkis Ogier väljaandele Autosport. "Minu eesmärk on keskenduda endale ning ise tulemus tuua. See on kõige tähtsam."

"Pealegi, te teate, et ma pole kunagi hooaja eel eristaatust palunud," jätkas prantslane. "Me kõik väärime aasta alguses täpselt võrdseid võimalusi. Loomulikult võib hooaja jooksul sõltuvalt sündmustest strateegia muutuda, aga aasta esimeses pooles peame keskenduma iseendale ja proovima tiimile parimad tulemused tuua."

Autoralli MM-sarja järgmine hooaeg algab juba peagi, kui Monte Carlo etapp sõidetakse 23. - 26. jaanuarini. Ogier on viimasel kuuel aastal jäänud kodurallil alistamatuks.