Toyotasse istumine lõpetas Ott Tänaku jaoks Korsika ralli needuse

Madis Kalvet reporter RUS 66

Ott Tänak mullu Korsika rallil. Foto: PASCAL POCHARD-CASABIANCA, AFP/Scanpix

Ott Tänak on viimastel aastatel edukalt tõestanud, et ta on ühtlaselt kiire nii kruusal, lumel kui ka asfaldil. Põhja-Euroopast tulevate sõitjate puhul on ikka räägitud, et asfaldil jäädakse lõuna poolt pärit konkurentidele alla. Sarnaselt Markko Märtinile on aga ka Tänak võimeline asfaldil võitma. Eriti edukas on tema jaoks olnud Saksamaa ralli, kus ta on triumfeerinud kahel aastal järjest.