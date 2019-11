Toyotas Tänaku mantlipärijaks peetavat rallimeest jahib vähemalt kaks meeskonda

Soome meedia kirjutas esmaspäeval, et Toyota meeskonna boss Tommi Mäkinen tahab Hyundaisse lahkunud Ott Tänaku asemele tuua M-Sporti esindava Evansi.

Autospordil ei õnnestunud Evansilt tema Soome-visiidi järel kommentaari saada. Küll kinnitas aga M-Spordi meeskonna juht Richard Millener, et nad ei kavatse Evansist võitluseta loobuda.

"Oleme Elfyniga nii pikalt koos töötanud. Malcolm (Wilson) on temasse niivõrd palju investeerinud ning me ei sooviks teda mingil juhul lahkumas näha," sõnas Millener ja lisas: "Oleme valmis võitlema nii kõvasti kui suudame. Samas on üsna avalikult teada, et meil pole päris samu ressursse, mis teistel meeskondadel, kuid selle vaatamata teeme kõik endast sõltuva."

Autosport kirjutab veel, et Toyotal on uueks aastaks leping sõlmitud vaid WRC2 tšempioni Kalle Rovanperäga. Nii Kris Meeke kui Jari-Matti Latvala pidavat hetkel lepingu pikendamise läbirääkimisi, kuid kumbki mees pole veel kokkuleppeni jõudnud.