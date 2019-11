Toyotas sõitma hakkav Kalle Rovanperä: mul on Latvalast kahju

"Mulle meeldib Jari-Matti - ta on hea ja tugev võidusõitja. Mul on temast kahju. Kurb, et ta järgmisel aastal enam ei sõida. Tal on nii palju kogemusi, et ta oleks saanud mulle kindlasti head nõu anda. Olen juba praegu temalt nippe õppinud," rääkis Rovanperä portaalile Rallit.fi.

"Jari-Matti on alati olnud WRC-sarja kiireimate sõitjate seas, kuigi viimased paar hooaega pole tal nii puhtalt välja tulnud. Eriti viimane hooaeg," lisas ta.

Latvala ise loodab, et saab järgmisel aastal erasõitjana kaasa teha viiel MM-etapil.

"Olen öelnud, et järgmisel aastal kavatsen sõita. Need etapid, millest osa võtan, teen Toyotaga, aga ma ei tea veel, kus sõita saan. Rootsis tahaksin kindlasti kohal olla," rääkis ta eile.