Toyotale MM-tiitli toonud masin ehitati ootamatult kiiresti: "Töötasime praktiliselt iga päev"

Fowler liitus Toyotaga kõigest 15 kuud enne 2017. aasta hooaja avarallit ning sel hetkel algas töö nullist.

"Jah, me teadsime, et nii lühikese ajaga ralliauto ehitamine on suur väljakutse. See oli tõsine väljakutse eriti seetõttu, et pärast 2016. aastat muudeti tehnilisi reegleid. Nii ehitasime uue WRC-auto 2017. aasta reeglite alusel, ehkki kellelgi polnud nende tehniliste tingimuste kohta varasemaid kogemusi," meenutab Fowler WRC koduleheküljele antud usutluses.

"See ajakava tähendas, et töötasime sel ajal meeletult intensiivselt. Töötasime projekti kallal praktiliselt iga päev, kuni auto oli Monte Carlos stardijoonel. Need tööpäevad olid tõesti pikad," lisas Fowler.

Toyota edu oli MM-sarja naasmise järel meeletu, sest juba teisel hooajal tuldi võistkondlikuks maailmameistriks ning mullu võitsid Ott Tänak ja Martin Järveoja individuaalse meistritiitli. Tänavu on edu jätkunud ning Toyota meestel on kolme ralli järel kaksikjuhtimine.