Toyotaga võitu jahtiv Ogier: seniste tulemuste pealt saab edasi minna küll

"Mehhikos on eesmärk taset tõsta ja võidu nimel võidelda," rääkis prantslane WRC kodulehe vahendusel. "Tunne autos on väga hea ja olen kindel, et kahe esimese etapi tulemused on piisavad, mille pealt saab edasi minna."

Kui avaetapil Monte Carlos oli Ogier teine, siis Rootsis jäi ta esimesena poodiumilt välja. "Peame vaatama asja pikemas perspektiivis ning seega oli Rootsi lõpptulemus üldseisu arvestades korralik. Oleme praegu viis punkti liidritest maas ja see annab meile järgmiseks ralliks hea positsiooni."

Mehhiko etapile läheb Ogier vastu MM-sarja kolmanda mehena. Tiimikaaslasel Elfyn Evansil ja Hyundai sõitjal Thierry Neuville'l on koos 42 silma, prantslasel 37.

Mehhiko MM-etapp peetakse 12. - 15. märtsini.