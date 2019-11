Toyotaga liitunud noorel Soome ralliässal on suurepärane võimalus teha MM-sarja ajalugu

19-aastane soomlane hakkab sõitma oma esimest täispikka hooaega WRC-sarjas ning saab ühtlasi teha debüüdi WRC-masinaga. Seni on ta osalenud kokku 20 etapil, aga kõigil R5-klassi autoga. Tänavu Škodaga WRC 2 Pro-sarja tiitli võitnud soomlase parimaks tulemuseks lõppenud hooajal WRC-etapi üldarvestuses jäi Portugali ralli kuues koht.

Ühtlasi on tal suurepärane võimalus teha MM-sarja ajalugu ehk saada läbi aegade noorimaks autoralli MM-etapi võitjaks. Senine rekord kuulub tema kaasmaalasele Jari-Matti Latvale, kes 2008. aastal Rootsis võidutsedes oli 22 aastat ja 313 päeva vana. Arvestades, et Rovanperä sai tänavu 1. oktoobril alles 19-aastaseks, on noorel ralliässal veel peaaegu neli hooaega aega Latvala rekordit ületada.

Rovanperä oli Toyotaga liitumise üle mõistagi õnnelik. "Iga noore sõitja unistus on kindlustada koht WRC-s ja nüüd on mulle see võimalus tulnud. Mul on hea meel olnud näha, kuidas Tommmi (Mäkinen) on mind usaldanud ja andis mulle juba paar aastat tagasi võimaluse autot testida."

"Olen kindel, et järgmine aasta tuleb raske. Suurim väljakutse on uut autot ja uusi kalendrisse lisandunud rallisid tundma õppida. Usun, et Sebastien ja Elfyn on mulle suurepärased tiimikaaslased, eriti arvestades nende kogemusi. Mul on neilt väga palju õppida."