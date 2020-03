Toyotaga järjest enam kohanev Ogier: Mehhikos on eesmärk võit

"Iga aasta on suurepärane tunne minna Mehhikosse," sõnas kogenud prantslane Toyota pressiteate vahendusel. "Mul on seal palju häid mälestusi. 2008. aasta Mehhiko etapp oli minu esimene WRC ralli, kus me ühtlasi juunioride arvestuses võitsime. Sellest alates on mul Mehhikos palju häid tulemusi olnud."

"Mul oli hiljuti Hispaanias võimalus kahel päeval Toyotat testida ning esimene tunne autoga kruusal on väga hea. Pärast kaht etappi, kus meil on olnud hea kiirus, aga pole suutnud veel võitu võtta, on see Mehhikos kindlasti eesmärk. Olles nüüd rohkem kilomeetreid Toyotaga kirja saanud, tunnen end Yaris WRC-s üha mugavamalt. Kolmandana startimine ei ole üldse halb positsioon ning meie plaan on anda endast võidu nimel kõik."

Kahe etapi järel hoiab Ogier üldarvestuses 37 punktiga kolmandat positsiooni. Tiimikaaslasel Elfyn Evansil ja Hyundai mehel Thierry Neuville'l on liidritena koos 42 silma.