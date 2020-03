Toyotaga esimese võidu võtnud Ogier: see ralli poleks pidanud toimuma

Ogierile oli see karjääri kuues Mehhiko ralli võit, millega ta viigistas oma kaasmaalase Sebastien Loebi rekordi. Toyota roolis oli see talle debüütvõit.

"Võit on võit, aga see tundub teistest hoopis teistsugune. See ralli poleks pidanud toimuma. Loodetavasti ei teinud me sellega Mehhiko rahvale kahju. Vabandan, et ei saanud teiega pilte teha nagu igal aastal. Kindlasti nad nautisid, et said ralliautosid näha," ütles Ogier.

"Tunded on kahetised. Prioriteet on nüüd koju minna ja oma pere eest sel keerulisel ajal hoolitseda."

MM-sarja punktitabel peale kolme etappi:

1. Ogier 62

2. Evans 54

3. Neuville 42

4. Rovanperä 40

5. Tänak 38

6. Suninen 26

7. Lappi 24

8. Loeb 8

9. Katsuta 8

10. Breen 6