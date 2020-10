Toyota WRC-tiimi spordidirektor sai pahaseks: Hyundai tegutsemisele tuleb piir panna

"Arvan, et tiimid peaksid hooaja jooksul kasutama ainult kolme sõitjat, kes saavad punkte tuua. Meil on kolm tugevat sõitjat ja arvame, et see on õige tee. Võib-olla tuleks reeglites arvestada, et kui sõitjaid vahetada, annab see Hyundaile rallidel parema stardipositsiooni näol eelise. Eriti libedatel kruusateedel. Loodan, et reegleid muudetakse," rääkis Lindström Soome rahvusringhäälingule.

Eile lõppenud Sardiinia rallil läks hilisem võitja, Hyundai piloot Dani Sordo, reedel WRC-autodest rajale viimasena. Hispaanlane pani oma edule aluse just esimesel päeval.

YLE eksperdina töötav Miikka Anttlia kaasmaalasega ei nõustunud.

"Saan Lindströmi murest aru, aga sõitjakohtade vahetamine annab rallimaailmas rohkematele pilootidele tööd. Hyundai on palganud viis ekipaaži, Toyota kolm. Teisest küljest võiks reeglimuudatus anda eelise noorematele sõitjatele. Näiteks Kalle Rovanperä saab kaasa teha terve hooaja," rääkis kauaaegne Jari-Matti Latvala kaardilugeja.

"Sordo puhul tuleb märkida, et isegi hea stardipositsiooni puhul tuleb olla mees ja see ära kasutada. Näiteks Kallel polnud sugugi halb stardipositsioon, ta läks neljandana rajale," lisas ta.