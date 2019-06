Toyota WRC-tiim: Fernando Alonsost ja Ott Tänakust ei saa tiimikaaslasi

Motorsport.com kirjutab, et Kataloonias tuleb neljanda Toyota WRC-autoga ilmselt starti jaapanlane Takamoto Katsuta.

„Arvan, et Alonsoga seotud jutt on lihtsalt üks suur kuulujutt. Samasugust juttu räägiti eelmisel aastal Kimi Räikköneni kohta,“ sõnas Toyota WRC-tiimi spordidirektor Kaj Lindström.

„Samal ajal oleme loomas võimalusi Takamotole. Ta saab võimaluse mõnel rallil. Kindlasti ei juhtu seda aga Türgis, kuna see on logistiliselt väga keerukas ralli,“ lisas soomlane. „Kui kasutame Kataloonias neljandat autot, siis on see tema, mitte Alonso jaoks.“

Toyota WRC-tiimi põhisõitjateks on Ott Tänak, Kris Meeke ja Jari-Matti Latvala.