Toyota WRC meeskond nimetas Tommi Mäkineni mantlipärijaks Jari-Matti Latvala

Mäletatavasti teatas Toyota juba septembris, et senine juht Tommi Mäkinen lahkub meeskonna juhi kohalt ning temast saab Toyota Mootorispordiosakonna nõunik.

Latvala kõrval jätkab Toyota spordidirektorina Kaj Lindström, keda just varasemalt kõige tihedamalt pealiku kohaga seostati. Juhtkonda kuulub veel Yuichiro Haruna, kes on Toyota WRC tiimi projektijuht ning Tom Fowler, kes jätkab tehnilise direktorina.

"Aasta on möödas sellest, mil Jari-Matti kui sõitjaga hüvasti jätsime. Ja nüüd on mul väga hea meel see sõnum teieni tuua. Kui mõelda meie uue meeskonna peale, siis Jari-Matti tuli mul esimesena pähe," rääkis Toyota president Akio Toyoda. "Latvala mõtleb alati fännide ja tiimikaaslaste peale. Nägin tihti, kuidas ta sõitjana jooksis esimesel võimalusel autost välja fännide juurde."

"Latvala hoolib meeskonnas kõigist, näiteks mehhaanikutest ja inseneridest, kellega ta ka alati rääkis. Usun, et selline suhtumine ja iseloom tuleb meeskonnale kasuks nind aitas viia meid meeskondliku tiitlini," lisas Toyoda. "Ta pole oma oskusi veel juhina tõestanud, aga meie omavahelised ühised tunnused olid peamiseks põhjuseks, miks otsustasime usaldada talle selle meeskonna. Usaldan teda Toyota GAZOO Racing World Rally Teami juhtima ja ootan, et saaksime koos Yaris WRC katusele tõusta."

Sõitjana 18-l MM-rallil triumfeerinud Latvala lisas, et tal on suur au võtta see positsioon vastu ning ta hindab, kuidas Toyoda teda usaldab. "Meeskonnajuhina pean suutma vaadata suuremat pilti. Pean motiveerima kõiki, et töötaksime koos parimate tulemuste nimel," sõnas Latvala. "Tommi on teinud meeskonnaga suurepärast tööd, ehitades selle nullist üles ja viies eduni. Mõistagi on alati ruumi arenguks ning tahan sõitjana õpitu ära kasutada, et teha sellest võimalikult edukas meeskond."

Latvala käe all sõidavad uuel hooajal meeskonnas seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanperä ja Takamoto Katsuta.