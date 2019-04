Toyota tuleb autoralli MM-sarjas välja uue autoga

Toyota on MM-sarjas praegu ainuke tehasetiim, kellel ei ole R5 autot. R5 klassis alustati võistlemist 2014. aastal, kirjutab Autosport.

Toyota ei ole seni WRC2-sarjas kaasa löönud, kuna neil ei ole Toyota tänavaautode seas olnud sobilikku 1600cc mootoriga masinat.

„Uurime praegu olukorda. Meil on plaan R5 auto ehitada,“ teatas Mäkinen Autospordile. „Peagi on turule tulemas uus tänavaauto uue mootoriga. Täpselt seda me vajame. Peame esmalt ootama kõikide ametlike protseduuride lõppu. Oleme FIA-lt kuulnud, et see sari (WRC2) jätkub kindlasti. See on hea, kuna R5 klass on hea.“

Toyota R5 auto peaks MM-sarjas kaasa lööma hakkama 2021. aastal.