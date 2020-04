Toyota tehnikadirektor avab tausta: olime Sebastien Ogier' kohta kuulnud igasuguseid jutte

"Kuuleme tihti inimestest erinevaid lugusid, millised nad iseloomult on, aga kui Sebastieniga maha istuda ja temaga koostööd teha, muutub pilt kohe. Koostöö on olnud pisut teistsugune, kui ma oleks arvanud. Ta nõuab võistkonnalt palju, aga ta teeb seda härrasmehelikul moel. Temaga töötamine on olnud varasematest kogemustest erinev, aga positiivses mõttes," rääkis Fowler portaalile DirtFish.

"Meil on olnud suuri väljakutseid. Kõik Rootsi ralli ümber toimunu oli väga kummaline ja sellised olukorrad panevad inimesed pingeseisundisse. Inimesed ütlevad, et head poisid ei võida. Et olla samasugune võitja kui Sebastien, siis nii see ka on. Aga ta teab, kui kaugele minna," lisas ta.

Fowleri sõnul sai Toyotas kohe selgeks, et Ogier püüab kõik inimesed panna endast maksimumi andma.

"Ta tahab, et kõik teaks, mida nad tegema peavad ja ta tahab inimestest maksimumi välja võtta. Kui ta jõuab nõudmistes kriitilise piirini, siis saab talle selgeks, et nüüd on see piir käes," selgitas tehnikadirektor.

Kolme MM-ralli järel on kuuekordne maailmameister 62 punktiga individuaalarvestuse liider.