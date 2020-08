Toyota tahab muuta olulist WRC reeglit, M-Sport pole sellega nõus

WRC jätkamise eel on peetud mitmeid debatte ralli stardijärjestuse osas. Hetkeolukorrast tingitult, toimuvad mitmed rallid kahepäevastena, kuid sellega tekib probleem, sest sarja liidritel pole enam piisavalt aega võita tagasi kaotatud aeg.

Rally Estonia on lahendanud probleemi teatavasti teisel rallipäeval stardijärjestuse ümber keeramisega. Toyota tehnilise direktori Tom Fowleri sõnul on olemas ka parem lahendus. “Kahepäevane ralli teeb ürituse sportlikkus võtmes palju keerulisemaks,” tunnistas Fowler portaalile DirtFish. “Me räägime palju stardijärjekorrast ning kuidas liider kaotab esimesel päeval liiga palju aega. Kahepäevase etapi puhul tekib aga suurem mure, sest esimese päeva lõunaks on vahe esimeste ja viimaste vahel kärisenud liiga suureks. Pettumus oleks suur, kui rallil jätkuks põnevust kõigest üheks päevaks,” lisas mees.

Toyota tehniline direktor pakkus väljas, et probleemi saaks lahendada kvalifikatsioonikatsete rakendamisega. “Sel on mõningad kasud. Hetkel me veedame liiga palju aega teenindusalal ja see pole huvitav. Testikatse on igav, sest keegi ei tee seal midagi põnevat,” rääkis Fowler ja lisas,” kvalifikatsioonikatse aitaks luua õiglase järjekorra ning tekitada huvi päeva, mis on praegu täis aja raiskamist."

M-Spordi juht Richard Millener ei nõustunud konkurendi väidetega. “Me ei tohi unustada, et oleme ajaloos näinud mitmeid häid võidusõite. Ma jätaksin süsteemi selliseks nagu see on. Me näeme põnevamaid rallisid, kui rajal on esimesena need, kes ei taha esimesena startida,” usutles M-Spordi juht. “Viimased paar aastat on olnud suurepärased. Mulle tundub, et Fowler soovib lahendada probleemi, mida pole olemas,” arvas Millener.