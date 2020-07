Toyota selgitas palju hämmeldust tekitanud testi tagamaid

Sotsiaalmeedias pakkus uue auto nägemine omajagu segadust ning tekkis küsimus, et miks arendada autot, millega võistlustulle ei minda. Toyota tehniline direktor Tom Fowler selgitas DirtFishile, et Yaris GR-i testiti hoopis 2022. aasta hooaja nimel.

What's going on? 🤔@TakamotoKatsuta goes to test stage with Toyota Yaris GR #WRC pic.twitter.com/HZEaGhmoKE — Lasse Paanala (@LPaanala) July 9, 2020

"Asi oli rallisõitjate ergonoomikas. Ütlesin, et see (põhjus) pole midagi väga põnevat... Sellise auto tunnetamine ja tajumine on see, mida saame kõige rohkem 2022. aasta masinasse kaasa võtta," rääkis Fowler.

"Loomulikult on kabiini tuuleklaasid ja aknad samad, sest plaanime kasutada (uue põlvkonna) masinatel selle GR Yarise välist kuju," andis ta mõista, et 2022. aasta masinad põhinevad uue GR Yarise kerel. Fowler lisas, et hiljutise testimise eesmärk oli teha kindlaks, kuidas nähtavus kabiinist on ning kui kaugel peaksid pedaalid sõitjate jaoks olema.