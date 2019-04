Toyota sai WRC-sarjas oma tahtmise

Madis Kalvet reporter RUS

OTt Tänak Toyotaga Korsika rallil. Foto: PASCAL POCHARD-CASABIANCA, AFP/Scanpix

Toyota WRC-tiimi poolt on mitmel puhul antud mõista, et nende suureks sooviks oleks Jaapani ralli lisandumine WRC-sarja. Esialgu loodeti Jaapani rallit MM-kalendrisse juba tänavu, kuid selleks oleks tulnud Korsika ralli üle parda heita. Seda siiski ei tehtud. Nüüd said jaapanlased oma tahtmise ja tõenäoliselt peab Korsika oma kohast tulevaks aastaks loobuma.