Toyota sai jälile probleemile, mis tabas Tänakut Saksamaa ralli punktikatsel

Kuigi Ott Tänak saabus Saksamaa ralli finišisse võitjana, oli viimase katse järgses intervjuus eestlane pisut nördinud: eelviimasel katsel olevat tema autot tabanud piduriprobleem, mis ei lubanud tal ka punktikatsel maksimumi peale heidelda. Tänaku sõnul sõitis ta viimasel kahel katsel vaid ühe esipiduriga.

"Uurimisest selgus, et probleem seisnes erinevate detailide kokkusobimatuses," rääkis Toyota peainsener Tom Fowler WRC kodulehel. "Klotsid ja ketas ei sobitunud kuidagi kokku ning see probleem katse käigus aina süvenes."

"See ei olnud Oti jaoks aga peamine probleem," jätkas Fowler. "Peamine mure seisnes selles, et see probleem andis tunda auto esinurgas, mis mõjutas pidurdamisel masina tasakaalu ja häiris ühtlasi juhitavust."

Fowler lisas, et probleem võis vabalt olla tekkinud juba varem, kuid lõi välja alles Saksamaal, kus pidurdamisel rakendub suurem jõud ning temperatuurid lähevad kõrgemaks. Peainsener tunnistas, et edaspidi muudab Toyota oma töökorda.

"Esimene muudatus on lihtne. Sõitjad panevad pidurid ise paika või vähemalt viivad protsessi ise lõpuni ja jälgivad, et nad on seadistusega rahul," avaldas Fowler. "Tavaliselt tegid rallimehed seda teel uue kiiruskatseni, et olukorraga harjuda, aga nüüd kavatseme kõik paika sättida enne rallit. Teatud määral lähme oma tööga ajas tagasi."