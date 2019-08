Rally Germany will be the first @OfficialWRC event behind the wheel of Toyota Yaris WRC for our Rally Challenge Program driver @TakamotoKatsuta. Good luck, Takamoto! #TOYOTA #YarisWRC #RallyGermany #TakamotoKatsuta #Taka17 #WRC #Rallying #TGR_WRC #ToyotaGAZOORacing pic.twitter.com/eR9dQEMzwy