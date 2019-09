Toyota rallitiimi unistus läks täide

Mäletatavasti oli Jaapani ralli MM-kalendrisse lisandumine tugevalt päevakorral juba ka eelmisel aastal, kuid toona tegi FIA suhteliselt ootamatu otsuse ning jättis viimasel hetkel Jaapani etapi kalendrist välja, eelistades sellele Korsika rallit.

Viimati võõrustas Jaapan MM-rallit 2010. aastal, kui Hokkaido saarel sõideti kruusaralli. Nüüd on ralli kolinud Nagoya lähedale asfaldile, samas piirkonnas asub ka Toyota peakorter. Toyota tegevjuht Akio Toyoda on pikalt rääkinud, kuidas ta soovib MM-sarja Jaapanisse tuua.

"Jess! Meie jaoks on see fantastiline teadaanne," jõudis Toyota noorteprogrammi jaapanlasest sõitja Takamoto Katsuta juba sotsiaalmeedias rõõmustada. "Tahan neid inimesi tänada, kes on teinud rasket tööd, et Jaapani ralli MM-kalendrisse lisada. Annan oma parima, et sõitjana Jaapani rallifännid rõõmsana hoida."

Eelmisel sügisel peetud kandidaatralli tõi raja äärde üle 50 000 pealtvaataja.