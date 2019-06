Toyota rallitiimi president tegi erakorralise avalduse: Ott Tänak peab tulema maailmameistriks ja seda ükskõik millise hinnaga

"Sardiinia ralli sai südantlõhestava lõpu. Tundsin Oti ja Martini poolt tugevat ambitsiooni mind taas poodiumile tuua ning olin sõnatu, kui nägin, et nende auto viimasel katsel aeglustub. Usun, et sõitja ja kaardilugeja pettumus on teistest veelgi suurem," sõnas Toyoda kirjalikus avalduses.

"Mul on väga kahju, et me ei suutnud lubada sõitjatel finišisse jõuda. Mul on seda vaadanud fännide pärast väga kahju. Ma pole varem mitte kunagi teinud avaldust võiduta jäämise järel, kuid tahan seekord oma tundeid enda sõnade kaudu avada. Oli väga oluline, et sain Itaalias rallit kohapeal jälgida.

Kris ütles mulle, et Yarisega on väga hea tunne sõita. Olen seda kuuldes väga õnnelik, sest ta sõidab selle autoga hingematval kiirusel. Ootan väga päeva, mil ka tema tulemuseni jõuab.

Jari-Matti ütles mulle, et ta toob kindlasti järgmisel korral hea tulemuse. Olles näinud korduvalt Jari-Matti raskusi, olen kindel, et õnn leiab ka tema üles.

Ja Ott... Ma ei unusta kunagi tema kahetsust täis nägu, kui ta autost välja tuli. Ta embas ükshaaval kõigi mehaanikutega, minnes kurbusele koos oma tiimiga vastu. Olin sellest stseenist liigutatud. Mõtlesin südamest, et Ott ja kõik auto number 8 liikmed peavad, maksku mis maksab, meistriks tulema.

Mida mina saan teha, on Yaris "veel paremaks autoks" ning "palju usaldusväärsemaks autoks" muuta. Viime selle eesmärgi koos Tommiga täide ükskõik millise hinnaga."