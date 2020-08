Toyota rallimeeskond saadab hooaja viimasel etapil starti neli sõitjat

Katsuta võistleb Toyota Yarise WRC-ga ka sel nädalavahetusel Eestis ja oktoobrikuus Sardiinia rallil. Jaapanlane pääsenuks starti ka Saksamaa ja Jaapani etappidel, kuid need asfaldirallid langesid koroonakriisi tõttu kalendrist välja.

"Ypressi ralli Belgias on minu jaoks väga oluline võistlus, kuna mul on vähe asfaldirallide kogemusi. Olen tänulik, et saan hoolimata keerulisest olukorrast sellel etapil sõita," rõõmustas 27-aastane Katsuta Twitteris.

Jaapanlane võistles selle aasta alguses Monte Carlos ja Rootsis, kus sai WRC-masinaga vastavalt seitsmenda ja üheksanda koha.

Toyota tehasemeeskonna põhisõitjad Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä teevad kaasa kõik MM-etapid.