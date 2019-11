Toyota president: tänu Jari-Matti Latvalale on Toyota praegu WRC-sarjas

Toyota autofirma juhi Akio Toyoda sõnul on aga kogenud soomlasel suur roll üldse selles, et Toyota MM-sarja naasis.

"Jari-Matti, aitäh sulle, et sa meid kolm aastat esindasid," rääkis Toyoda meeskonna pressiteate vahendusel. "Kui ma esmakordselt 2014. aastal Soomet külastasin, polnud Toyota veel WRC-sarja tagasi tulnud. Olin väga põnevil, sest see oli minu jaoks esimest korda WRC-etappi külastada."

"Ootasin hotelli fuajees, sest tahtsin sõitjaid näha," jätkas jaapanlane. "Jari-Matti, toonane Volkswageni mees, oli esimene, kes kohale jõudis. Kui sind tervitasin, ütlesid sa sõbralikult tere. Jutustades märkasid sa, et olen Toyotaga seotud ning hakkasid rõõmsalt rääkima enda Corollast ja Celicast."

"Just sel hetkel otsustasin, et Toyota naaseb MM-sarja. Pidime tagasi tulema, kui selline sõitja mäletas Toyota aegu sarjas. Võib öelda, et kui ma poleks tol hetkel ühte sõbralikku Volkswageni sõitjat näinud, siis Toyota ei pruugiks praegu WRC-s sõita."

"Kui ma kaks aastat hiljem kuulsin, et asud meie sõitjaks, olin väga liigutatud," jätkas Toyoda kogenud soomlase kiitmist. "Ausalt öelda ei osanud loota, et me võiks esimesel hooajal etapivõidu saada. Eesmärk oli aastaga poodiumil lõpetada. Kohe Monte-Carlos tõid Toyotale poodiumi ja Rootsis võidu. Olin väga õnnelik, kui me mullu Soomes koos poodiumil seisime. Pilte vaadates märkasin, et Oti (Tänaku) käest saadud šampusega pritsisin esiteks sind. See näitab, kui õnnelik olin, et sain sinuga poodiumit jagada."