Toyota president: tänavu on meil koos tiim, kus kõik sõitjad võivad võita

Toyota pälvis avaetapilt kaks poodiumikohta, kui kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier oli teine ja britt Elfyn Evans kolmas. Korraliku debüüdi tegi ka 19-aastane Kalle Rovanperä, kes tõi avaetapilt viienda kohe punktid. Samuti Monte Carlos Jaapani tiimi esindanud Takamoto Katsuta sai seitsmenda koha.

"Mul on hea meel näha, et uues koosseisus Toyota lõpetas kõigi nelja sõitjaga punktikohal ning saime ka kaks poodiumit," rääkis Toyoda WRC-sarja kodulehel. "See on hea algus hooajale."

"Siiski, ma tuletasin meelde meie motot "me vihkame kaotamist" oma sõitjatele kahe nädala tagusel pressikonverentsil Tokyos. Usun, et kõigil, sealhulgas ka minul, on teatud kahetsusi hooaja avaetapi osas. Nagu öelnud, tänavu on meil koos tiim, kus kõik sõitjad võivad võita. Peame kõvasti koos töötama, et jõuda poodiumi kõrgeimale astmele ning teha Toyota Yaris tugevamaks."