Toyota president: Tänaku otsus Hyundaisse minna oli lihtsalt imeline

"Ott, olen väga õnnelik, et suutsid oma unistuse täita. Mina ja Toyota oleme väga uhked, et aitasime seda saavutada. Erinevalt Shigeki Tomoyamast (Toyota Gazoo Racingu president - toim.), pole ma eriti osav poodiumile ronija olnud, aga sa õpetasid mulle eelmisel aastal Soomes, kuidas seda teha. Tänu sulle kogesin vaadet, mis poodiumilt paistab ja sain teada, kuidas šampanja kleepuma hakkab. Hindasin seda väga," rääkis Toyoda.

Tänaku Hyundaisse siirdumise kohta leidus tal samuti huvitavaid lauseid.

"Arvan, et sinu otsus, "pärast eesmärgi saavutamist tahan uut väljakutset uues keskkonnas," on lihtsalt imeline. Sinust saab järgmisel aastal Toyota konkurent. Meie jaoks annab tugeva rivaali olemasolu palju motivatsiooni, et edasi minna. Kui järgmisel aastal uuesti näeme, saan sind šampanjaga kasta juba kõrgemalt astmelt. Näeme taas poodiumil!"