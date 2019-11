Toyota president seadis rallitiimile ambitsioonika eesmärgi

"Tahan sügavalt tänada kõiki, kes aitasid Toyota Yaris WRC sellel aastal tugevaks teha. Sean meile eesmärgi: 2020. aasta viimasel MM-rallil Jaapanis tähistame kõiki tiitleid. Olen kindel, et suudame Jaapanis võidu ja tiitlite eest võidelda. Me peame oma eesmärgi täitma," sõnas Toyoda.

Ta lisas, et oleks soovinud sõitjate ja kaardilugejate MM-kulla kindlustanud Ott Tänaku ja Martin Järveoja saavutuste puhul tiimiliikmeid Austraalias tänada, aga kuna maastikupõlengute tõttu jäi ralli ära, siis ta kohale ei sõitnud.

"Tunnen uhkust, et minu tiim ja autoralli MM-sarja seltskond aitasid hädasolijaid. See näitab, et me hoolime inimestest. Tänan teid väga," lausus Toyoda.

2020. aastal peaks Toyota eest sõitma nooruke Kalle Rovanperä, ülejäänud kohad on lahtised.