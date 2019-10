Toyota president õnnitles Tänakut, Järveoja, kogu Eesti rahvast ja president Kaljulaidi

"Kallid Ott, Martin, kõik meie sõbrad ja toetajad Eestis ning president Kaljulaid, õnnitlen eestlasi esimese autoralli MM-tiitlivõidu puhul!" teatas Toyoda pressiteate vahendusel.

"Eelmisel aastal nägin Soome rallil nii palju eestlasi lehvitamas Eesti lippe ning Otile ja Martinile kaasa elamas. Nad ütlesid, et need rahvuslipud ei ole neile koormaks, vaid näitavad hoopis fännide suurt toetust ja aitavad edu saavutada. Mul on hea meel, et meie Yaris WRC sai võistelda Eesti fännide ja toetajate nii suure toetuse taustal ning me võitsime MM-tiitli!"

"Ott ja Martin, tahan kolme nädala pärast koos teiega poodiumil tähistada ka võistkondlikku MM-tiitlit ja tänada kõiki eestlasi selle suure toetuse eest viimastel aastatel. Peame Austraalias võitma! Teeme seda koos!" lisas Toyoda.

Enne 14.-17. novembrini Austraalias sõidetavat viimast etappi juhib võistkondlikku arvestust Hyundai, kelle edu Toyota ees on 18 punkti.