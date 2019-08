Toyota president nimetati autospordi kõige mõjukamate inimeste sekka

Edetabelis troonib oodatult rahvusvahelise autospordiliidu FIA president Jean Todt, kellele järgnevad vormel-1 sarja omaniku Liberty Media juhatuse esimees John Malone ja energiajoogitootja Red Bulli juht Dietrich Mateschitz.

Tegevsportlastest on kõrgeimal kohal viiekordne vormel-1 sarja maailmameister Lewis Hamilton, kes platseerub kaheksandale kohale.

21. kohalt leiame Toyota presidendi Akio Toyoda, kes on rahakraanid avanud ka Toyota WRC-tiimi jaoks. Tänu arendustööle on Toyota ralliautost saanud MM-sarja kiireim sõiduvahend ja Ott Tänak on neli etappi enne lõppu sõitjate arvestuses liidrikohal.