Toyota president meenutas Tänaku triumfiga lõppenud Soome rallit: see on üks mu parimaid mälestusi

Teatavasti oli detsembri alguses toimunud Monza MM-ralli Mäkineni jaoks viimane Toyota autoralli meeskonna pealikuna. Kellest saab soomlase asemik, pole veel teada. Rallimeedias on kohaga enim seostatud Toyota WRC tiimi praegust spordidirektorit Kaj Lindströmi.

"Olen väga tänulik Mäkinenile tema töö eest. Kui otsustasime WRC-sse naasta, palusin tema abi auto arendamisel ja meeskonna ehitamisel," vahendas WRC-sarja koduleht Toyoda sõnu. "Ausalt öeldes arvasin, et minu palve oli natukene liiga suur väljakutse."

"Kuid ta sai sellega kõigest aastase ettevalmistusega hakkama ning juba esimesel rallil saime teise koha ja teisel etapil Rootsis juba võitsime," meenutas president Toyota tagasitulekut tähistavat 2017. aastat, kui Jari-Matti Latvala sai Monte Carlos teise ja Rootsis esimese koha. "Pärast seda tabasid meid aga mitmed raskused, kuid igal kogemusel oli oma tähendus ning need aitasid autod tugevamaks teha."

Ühtlasi on Toyodal eredalt meeles 2018. aasta Soome ralli, kus võidutsesid esimest aastat Toyotaga sõitnud Ott Tänak ja Martin Järveoja. Toyoda oli ise Soomes kohal ning ta sai finišis koos eestlaste ja Mäkineniga võitu tähistada. "See on üks mu parimaid mälestusi, kuidas ronisime koos Yaris WRC masina katusele, kui olime ralli võitnud."