Toyota president: lõpuks võitsime Mehhikos, aitäh Sebastien ja Julien!

"Võitsime lõpuks Mehhiko ralli, kus meil on olnud pärast WRC-sarja naasmist raskusi. Õnnesoovid ja aitäh, Sebastien (Ogier) ja Julien (Ingrassia)!" alustas Toyoda. "Esimesed kaks aastat me ei suutnud Mehhikos ülekuumenemise tõttu konkurentsis olla. Meie insenerid on teinud jahutussüsteemi arendamisel palju tööd ja lõpuks jõudsime poodiumi kõrgeimale astmele. Tänan neid samuti oma töö eest."

Mehhiko ralli jäi tänavu ootamatult lühikeseks, kui Eesti aja järgi laupäeva õhtul teatas FIA, et teine võistluspäev jääb etapil viimaseks. Põhjuseks maailmas leviv koroonaviirus, mille tõttu muutub rallikommuuni jaoks Euroopasse naasmine iga tunniga üha raskemaks. "Kuulsin, et ralli organiseerijad ja kohalikud inimesed planeerisid hoolikalt, et saaks ralli pidada ohututes tingimustes. Tahan tunnustada neid raske töö aidata fännidel seda üritust nautida. Tunnustan ka rallisõitjaid, kes püüdsid fännidele keerulistes oludes meelelahutust pakkuda."