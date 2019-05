Toyota president Akio Toyoda: eelmisel ralli jäi Tänak meie tõttu võiduta, nüüd oli mul hea meel teda naeratamas näha

„Ott ja Martin teenisid meist (Jaapanist) üle Vaikse ookeani asuvas naaberriigis hooaja teise võidu. Tahaksin tänada kõiki fänne toetuse eest,“ sõnas Toyota WRC-tiimi kodulehe vahendusel.

„WRC-sarja eelmisel osavõistlusel Argentinas jättis meie (tiimi) eksimus Oti ja Martini võidust ilma,“ viitas Toyoda esmalt Argentinas eestlaste autot tabanud tehnilisele probleemile. „Toyota presidendina on mul väga hea meel näha, et sel korral said nad läbida kõik kiiruskatsed täie hooga ning seisid naeratades poodiumi kõige kõrgemal astmel. Õnnitlused, Ott ja Martin!“

Argentina rallil probleemide tõttu lõpuks kaheksanda koha punktid teeninud Tänak ja Järveoja kerkisid tänu Tšiilis saadud võidule nüüd MM-sarjas teisele positsioonile. Eestlastel on koos 112 punkti. Esikohta hoiavad prantslased Sebastien Ogier ja Julien Ingrassia 122 silmaga.

MM-sarja üldseis:

1. Sebastien Ogier (Citroen) 122 punkti

2. Ott Tänak (Toyota) 112

3. Thierry Neuville (Hyundai) 110

4. Kris Meeke (Toyota) 56

5. Eflyn Evans (M-Sport) 55

6. Sebastien Loeb (Hyundai) 39

7. Andreas Mikkelsen (Hyundai) 36

8. Esapekka Lappi (Citroen) 34

9. Jari-Matti Latvala (Toyota) 32

10. Teemu Suninen (M-Sport) 30

11. Dani Sordo (Hyundai) 26