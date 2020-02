Toyota president ähvardas Tänakut taas šampanjasõjaga

Evansi jaoks on tänavune hooaeg Toyota ridades esimene, aga ta on lisask Rootsi ralli võidule saanud Monte Carlos kolmanda koha.

"Elfyn tuli meie Eesti tehasesse ja töötas hiliste õhtutundideni, et aru saada, kuidas Yaris WRC-d kasutada. Lisaks ehitas ta tiimivaimu, minnes näiteks koos mehaanikutega bowlingut mängima. Olen tõeliselt õnnelik, et meie uus tiimiliige on nii lühikese ajaga saavutanud suutepäraseid tulemusi," rääkis Toyoda pressiteate vahendusel.

Toyoda ei saanud üle ega ümber ka Ott Tänaku ja Martin Järveoja mainimisest, kes kolisid kahe hooaja vahel Toyotast Hyundaisse.

"Kahetsen ainult üht asja. Lubasin Tänakule ja Järveojale, et hakkan neid ülevalt šampanjaga kastma. Kahjuks ei saanud ma Rootsis kohapeal viibima ja see võimalus jäi mul kasutamata. Aga tegelikult oli Rootsis šampusesõjaks nagunii liiga külm. Loodan, et mul tekib soojematel etappidel uuesti võimalus. Minu tiimikaaslased, jätkame võitmist! Ning Ott ja Martin, jätkame võitlust!" sõnas Toyoda bravuurikalt.

Järgmine MM-etapp peetakse 12.-15. märtsini Mehhikos.