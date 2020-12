Toyota presidendi krüptiline sõnum: Yaris WRC-l ja kogu tiimil on midagi puudu

Toyota ei suutnud teist hooaega järjest WRC-sarja võistkondlikus arvestuses tiitlit võita, see au kuulus Hyundaile.

"Kahju, et me ei suutnud võistkondlikku tiitlit võita. Minu arvates on põhjus selles, et Yaris WRC-l ja kogu tiimil on veel midagi puudu," rääkis Toyoda pressiteate vahendusel.

Mis täpsemalt puudu võiks olla, Toyoda välja ei pakkunudki. Küll märkis ta, et laupäeval rajalt välja sõitnud Elfyn Evansit ei tasu süüdistada.

"Elfyn võib arvata, et tema katkestamine jättis meid võistkondlikust tiitlist ilma. Ent just tema elas intsidenti kõige rohkem üle, sest sel hetkel tundus individuaalseks maailmameistriks tulemine juba ebareaalne. Aga hooldusalasse jõudes ütles ta esimese asjana, kui kahju tal on, et ta ei suutnud võistkondliku tiitli püüdmisesse panustada. Loomulikult olen pettunud, et me ei täitnud eesmärki, aga mind liigutas Elfyni tiimivaim," lausus Toyoda.

Järgmine hooaeg tuleb Toyota jaoks teistsugune. Tommi Mäkinen lahkub tiimijuhi kohalt, tema asendaja pole veel teada. Rallimeedias on seni kõige enam spekuleeritud senise spordidirektori Kaj Lindströmi nimega. Küll peaks sõitjate nelik - Ogier, Evans, Kalle Rovanperä ja Takamoto Katsuta - samaks jääma.